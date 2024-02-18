Ротенберг: «СКА не бросит своих болельщиков»

Главный тренер и заместитель главы совета директоров СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, какой будет билетная программа клуба на оставшуюся часть сезона.

«На матчи СКА большой спрос, несмотря на то, что «СКА Арена» вмещает в два раза больше зрителей, чем Ледовый дворец. Но я думаю, мы сейчас не будем искать экономический эффект «одного дня». Нам нужны все люди, которые с нами прошли весь этот путь. Соответственно, не собираемся повышать цены на билеты. Конечно, нужно сделать выводы после первых матчей на новом стадионе, все проанализировать. Но в моем понимании, не надо «задирать» цены на билеты. Сейчас у СКА появляется новая аудитория, это здорово. Но мы ни в коем случае не можем бросить тех болельщиков, с которыми прошли этот путь «с нуля». Мы все это помним, каждого ценим», — приводит «РБ Спорт» слова Ротенберга.

В оставшейся части сезона СКА проведет все домашние игры на новой арене вместимостью 21,5 тысяч зрителей.