«Спартак» 21 марта в Москве сыграет против магнитогорского «Металлурга» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Поединок на арене «Мегаспорт» начнется в 19.30 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию встречи «Спартак» — «Металлург» смогут все зрители с подпиской на онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало — в 19.15 мск. Игру также покажут на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Спартака» с «Металлургом» в матч-центре «СЭ». На сайте также пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов встречи.

Счет в серии: 2-0 в пользу команды главного тренера Андрея Разина. 19 марта Магнитка дома обыграла коллектив Алексея Жамнова со счетом 1:0. Единственный гол забил Егор Коробкин.

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