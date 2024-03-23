СКА победил «Автомобилист» и сократил отставание в серии
СКА на выезде победил «Автомобилист» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 5:2. Встреча проходила в Екатеринбурге.
У гостей забросил шайбу и сделал голевой пас Алекс Гальченюк. В концовке матча Марат Хайруллин оформил дубль, дважды поразив пустые ворота соперника. У хозяев по 2 (1+1) очка набрали Стефан Да Коста и Алексей Макеев.
СКА сократил отставание в серии с «Автомобилистом» — 1-3. Пятый матч в Санкт-Петербурге запланирован на 25 марта. Начало — в 19.30 мск.
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Четвертый матч
«Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Голы: Глотов — 5 (Гальченюк, Старков), 6:49 — 0:1. Гальченюк — 2 (бол., Кадейкин, Грицюк), 13:59 — 0:2. Да Коста — 2 (Макеев), 34:04 — 1:2. Камалов — 1 (Воробьев, Пашнин), 39:18 — 1:3. Макеев — 2, 48:51 — 2:3. Хайруллин — 3 (п.в., Зыков), 57:39 — 2:4. Хайруллин — 4 (п.в., Дедунов, Земченок), 59:40 — 2:5.
Вратари: Аликин (Галкин, 13:59, 57:23 — 57:39, 58:33 — 59:40) — Серебряков.
Штраф: 4 — 14.
Броски: 48 (16+13+19) — 26 (13+8+5).
Судьи: Наумов, Юдаков.
23 марта. Екатеринбург. Уралец.
Счет в серии: 3-1
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
|1 - 3
|
Металлург Мг - Спартак
|2 - 1
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|1 - 3
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|23.03
|14:30
|
Автомобилист – СКА
|2 : 5