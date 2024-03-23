СКА победил «Автомобилист» и сократил отставание в серии

СКА на выезде победил «Автомобилист» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 5:2. Встреча проходила в Екатеринбурге.

У гостей забросил шайбу и сделал голевой пас Алекс Гальченюк. В концовке матча Марат Хайруллин оформил дубль, дважды поразив пустые ворота соперника. У хозяев по 2 (1+1) очка набрали Стефан Да Коста и Алексей Макеев.

СКА сократил отставание в серии с «Автомобилистом» — 1-3. Пятый матч в Санкт-Петербурге запланирован на 25 марта. Начало — в 19.30 мск.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Четвертый матч

«Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Голы: Глотов — 5 (Гальченюк, Старков), 6:49 — 0:1. Гальченюк — 2 (бол., Кадейкин, Грицюк), 13:59 — 0:2. Да Коста — 2 (Макеев), 34:04 — 1:2. Камалов — 1 (Воробьев, Пашнин), 39:18 — 1:3. Макеев — 2, 48:51 — 2:3. Хайруллин — 3 (п.в., Зыков), 57:39 — 2:4. Хайруллин — 4 (п.в., Дедунов, Земченок), 59:40 — 2:5.

Вратари: Аликин (Галкин, 13:59, 57:23 — 57:39, 58:33 — 59:40) — Серебряков.

Штраф: 4 — 14.

Броски: 48 (16+13+19) — 26 (13+8+5).

Судьи: Наумов, Юдаков.

23 марта. Екатеринбург. Уралец.

Счет в серии: 3-1