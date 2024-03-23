Серии «Спартак» — «Металлург», «Авангард» — «Локомотив» возобновятся 26 марта

КХЛ на официальном сайте сообщила об изменениях в расписании матчей второй стадии Кубка Гагарина.

Четвертый матч серии «Спартак» — «Металлург» пройдет в Москве во вторник, 26 марта; пятая игра пройдет в четверг, 28 марта, в Магнитогорске.

Пятый матч серии «Авангард» — «Локомотив» состоится в Омске во вторник, 26 марта.

Расписание серии СКА — «Автомобилист» не будет изменено, пятая игра состоится в понедельник, 25 марта.

Если понадобится, следующие игры серий будут проходить через день.