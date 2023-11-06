«Автомобилист» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» на выезде в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась серией буллитов, в которой сильнее оказались новосибирцы.

Видео лучших моментов матча «Автомобилист» — «Сибирь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Сибирь» занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 29 очками в 27 матчах, «Автомобилист» идет на четвертой строчке с 34 очками в 29 играх.