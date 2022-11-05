«Сибирь» вырвала победу у «Автомобилиста» в овертайме
«Сибирь» одержала победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 ОТ.
Счет в игре открыл нападающий «Автомобилиста» Брук Мэйсек. У «Сибири» в третьем периоде отличился Михаил Чайковски, а гол Тейлора Бека в овертайме принес гостям победу.
После этой игры клуб из Новосибирской области занимает 4-е место в турнирной таблице Востока (33 очка). Команда из Екатеринбурга идет на 3-м месте (34 очка).
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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Мэйсек — 15 (Зборовский), 9:35 — 1:0. Чайковски — 2, 50:19 — 1:1.
Победный буллит: Бек.
Вратари: Маттссон — Костин.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 29 (7+7+12+3) — 42 (14+13+13+2).
Судьи: Бондарь, Гамалей.
5 ноября. Екатеринбург. Уралец.
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