Защитник «Сочи» Гормли оштрафован за нарушение в матче с «Северсталью»

Защитник «Сочи» Брэндон Гормли был удален до конца матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (4:5 Б).

Он получил 5-минутный штраф за колющий удар клюшкой против Юрия Платонова и дисциплинарный штраф до конца матча.

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод данного матча.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Сочи» Брэндона Гормли по п.1.6. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (колющий удар клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.