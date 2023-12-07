Разин после поражения от «Торпедо»: «Доволен командой, но не результатом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Торпедо» (2:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Самой игрой доволен. После ЦСКА, думаю, мы играли хорошо. Столько моментов не было давно, но процент реализации ужасный. Надо похвалить вратаря соперника. Он нас переиграл. Вовченко только приехал, потерял игровой ритм. Я звонил ему, чтобы он побыстрее приехал. Их связка с Гребенкиным играла неплохо. Миша Грасс тоже не проседал, даже создавал моменты. Я доволен командой, но иногда лучше быть недовольным командой, чем результатом», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

«Торпедо» одержало четвертую победу подряд. Команда с 51 очком после 40 матчей занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ. «Металлург» (55 очков) проиграл в четвертой игре подряд, но продолжает лидировать на «Востоке» после 41 матча.