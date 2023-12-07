«Автомобилист» прервал 5-матчевую победную серию «Салавата Юлаева»
«Салават Юлаев» в гостях проиграл «Автомобилисту» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Стефан Да Коста.
В основное время дублем за уфимцев отметился Александр Шаров. За екатеринбуржцев отличились Анатолий Голышев и Кертис Волк.
«Салават Юлаев» (50 очков) после 39 матчей занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» (46) после 41 игры идет седьмым на «Востоке».
В следующем матче «Салават Юлаев» дома сыграет с «Барысом», а «Автомобилист» на домашнем льду примет «Трактор». Обе игры пройдут 19 декабря.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Шаров — 10 (Хафизуллин, Алалыкин), 5:14 — 0:1. Голышев — 6 (Мэйсек, Да Коста), 11:08 — 1:1. Шаров — 11 (Шмелев), 46:42 — 1:2. Волк — 5 (Широков, Мэйсек), 57:39 — 2:2. Да Коста — 10 (п.в.), 62:39 — 3:2.
Вратари: Галкин — Самонов (62:20).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 24 (6+12+5+1) — 30 (9+7+10+4).
Судьи: Кочетов, Наумов.
7 декабря. Екатеринбург. Уралец. 4408 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|41
|25
|16
|55
|2
|Авангард
|38
|26
|12
|55
|3
|Сал. Юлаев
|39
|24
|15
|50
|4
|Ак Барс
|39
|23
|16
|48
|5
|Лада
|40
|20
|20
|48
|6
|Трактор
|40
|21
|19
|46
|7
|Автомобилист
|41
|21
|20
|46
|8
|Сибирь
|41
|18
|23
|43
|9
|Амур
|40
|16
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|39
|14
|25
|36
|11
|Адмирал
|38
|12
|26
|32
|12
|Барыс
|40
|12
|28
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|40
|25
|15
|54
|2
|Динамо М
|39
|25
|14
|54
|3
|Локомотив
|37
|24
|13
|51
|4
|Торпедо
|40
|24
|16
|51
|5
|СКА
|39
|25
|14
|51
|6
|ЦСКА
|38
|21
|17
|44
|7
|Северсталь
|38
|17
|21
|40
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|39
|14
|25
|32
|11
|Витязь
|39
|13
|26
|31
|7.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|1 : 0
|7.12
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|5 : 1
|7.12
|17:00
|
Металлург Мг – Торпедо
|2 : 3
|7.12
|17:00
|
Трактор – СКА
|1 : 3
|7.12
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|3 : 2 ОТ
|7.12
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|- : -
|7.12
|19:00
|
Локомотив – Ак Барс
|- : -
|7.12
|19:00
|
Витязь – ЦСКА
|- : -
|7.12
|19:30
|
Спартак – Сочи
|- : -
|7.12
|19:30
|
Северсталь – Динамо М
|- : -