«Автомобилист» подписал однолетний контракт с Гареевым

«Автомобилист» подписал контракт с защитником Станиславом Гареевым.

Как сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба, соглашение с 27-летним россиянином носит двусторонний характер и рассчитано на один год.

В прошедшем сезоне Гареев набрал 1 (0+1) очко в 6 матчах за «Автомобилист» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Также защитник сыграл в 22 матчах за «Горняк-УГМК» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).