Стала известна зарплата новичка СКА Федорова

Новичок СКА Федоров будет зарабатывать 35 миллионов рублей в год

Нападающий Артем Федоров в это межсезонье подписал двухлетний контракт со СКА.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 35 миллионов рублей в год.

Всего 28-летний нападающий сыграл в КХЛ 350 матчей и набрал 157 (64+93) очков. В прошлом сезоне форвард выступал за московское «Динамо». Также в КХЛ он играл за «Салават Юлаев» и «Спартак».