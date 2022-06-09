Шалагин подписал двухлетний контракт с минским «Динамо»

Нападающий Михаил Шалагин подписал контракт с «Динамо».

Как сообщает официальный сайт минского клуба, соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два года.

Прошедший сезон 22-летний россиянин провел в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В 42 матчах нападающий набрал 32 (13+19) очка в составе «Югры» и «Академии Михайлова».

Ранее Шалагин также играл за «Спартак» и «Автомобилист».