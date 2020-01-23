«Автомобилист» обыграл «Трактор»

«Автомобилист» одолел «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1. Екатеринбургский клуб занимает четвертое место в Восточной конференции, «Трактор» идет предпоследним, в восьми очках от зоны плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы: Мэйсек — 19 (Доус, Холланд), 12:56 — 1:0. Мэйсек — 20 (Холланд), 19:04 — 2:0. Бэйлен — 8 (Седлак, Гика), 33:17 — 2:1. Василевский — 7 (Дацюк, Белоусов), 57:52 — 3:1. Плэтт — 6 (п.в., Батыршин), 58:23 — 4:1.

Вратари: Коварж — Федотов (Галимов, 20:00, 58:08 — 58:23).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 30 (8+13+9) — 20 (5+8+7).

Судьи: Франо, Хрибик.

23 января. Екатеринбург. КРК «Уралец». 4738 зрителей.