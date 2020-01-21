«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик», Дацюк реализовал победный буллит

«Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях по буллитам обыграл «Нефтехимик» — 2:1. Победный броски реализовали Павел Дацюк и Георгий Белоусов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Уайт — 12, 21:02 — 1:0. Бодров — 2 (бол., Белоусов, Гареев), 34:05 — 1:1.

Победный буллит: Дацюк.

Вратари: Шарыченков — Фомин.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 32 (9+11+10+2) — 18 (8+6+3+1).

Судьи: Оленин, Фатеев.

21 января. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».