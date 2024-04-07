«Металлург» в овертайме победил «Автомобилист» и повел в полуфинальной серии

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«Металлург» на выезде победил «Автомобилист» в овертайме третьего матча полуфинальной серии Кубка Гагарина — 3:2.

У гостей шайбы забросили Робин Пресс и Дмитрий Силантьев. У хозяев голы забили Степан Хрипунов и Даниил Романцев.

Победу «Металлургу» принесла заброшенная шайба Люка Джонсона.

«Магнитка» повела в серии со счетом 2-1. Третий матч пройдет в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 мск.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Третий матч

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Пресс — 3 (Юров, Маклюков), 10:45 — 0:1. Хрипунов — 2 (Обидин, Бывальцев), 11:56 — 1:1. Силантьев — 3 (Канцеров), 42:24 — 1:2. Романцев — 3 (Трямкин, Да Коста), 59:12 — 2:2. Джонсон — 4 (Карпов, Акользин), 62:36 — 2:3.

Вратари: Аликин (57:57 — 59:12) — Набоков.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 36 (9+7+17+3) — 31 (12+10+7+2).

Судьи: Белов, Оскирко.

7 апреля. Екатеринбург. Уралец.

Счет в серии: 1-2