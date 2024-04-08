9 апреля в Екатеринбурге «Автомобилист» дома примет «Металлург» в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина-2024. Игра на арене «Уралец» начнется в 17.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи «Автомобилист» — «Металлург» пройдет на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 16.45 мск. Игру также покажут по подписке на официальном сайте КХЛ, на канале KHL Prime и в онлайн-сервисе Кинопоиск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов четвертого матча между командами Николая Заварухина и Андрея Разина. В матч-центре будет доступна информация о ключевых событиях игры полуфинала Кубка Гагарина-2024.

Счет в серии: 2-1 в пользу Магнитки. 7 апреля в Екатеринбурге «Металлург» обыграл «Автомобилист» в овертайме (3:2 ОТ).

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