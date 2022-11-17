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Сегодня, 19:37

«Автомобилист» в овертайме победил «Металлург» в матче лидеров Восточной конференции

Иван Шитик
Корреспондент
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«Автомобилист» в овертайме победил «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.

Автором победной шайбы стал нападающий Кертис Волк. Он оформил дубль в этой встрече.

Также за «Авто» забивали Стефан Да Коста и Степан Хрипунов.

У «Металлурга» голы на счету Филиппа Майе, Андрея Чибисова и Павла Акользина.

«Автомобилист» одержал 5-ю победу подряд и с 44 очками в 31 матче продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. «Металлург» с 42 баллами после 31 игры располагается на 2-й строчке Востока.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Майе — 14 (Лайпсик, Керран), 15:06 — 0:1. Да Коста — 10 (Хрипунов), 15:56 — 1:1. Волк — 6 (бол., Мэйсек, Эберт), 25:53 — 2:1. Чибисов — 7 (бол., Дронов, Майе), 34:55 — 2:2. Акользин — 7 (Коробкин, Маклюков), 48:40 — 2:3. Хрипунов — 4 (Да Коста, Мэйсек), 55:59 — 3:3. Волк — 7 (бол., Да Коста), 61:25 — 4:3.

Вратари: Маттссон (55:38 — 55:59) — Паскуале.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 38 (4+19+14+1) — 27 (9+4+14+0).

Судьи: Белов, Оленин.

17 ноября. Екатеринбург. Уралец.

ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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3 Локомотив 31 18 13 42
4 Торпедо 31 19 12 40
5 Динамо М 31 16 15 37
6 Витязь 31 14 17 34
7 Спартак 32 14 18 33
8 Динамо Мн 32 14 18 33
9 Северсталь 31 12 19 31
10 Куньлунь 33 12 21 27
11 Сочи 29 5 24 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 31 21 10 44
2 Металлург 31 19 12 42
3 Сал. Юлаев 30 17 13 41
4 Адмирал 32 18 14 40
5 Сибирь 33 18 15 39
6 Авангард 31 17 14 37
7 Ак Барс 30 13 17 31
8 Трактор 32 13 19 29
9 Барыс 31 13 18 28
10 Амур 29 11 18 27
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