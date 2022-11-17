«Автомобилист» в овертайме победил «Металлург» в матче лидеров Восточной конференции

«Автомобилист» в овертайме победил «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.

Автором победной шайбы стал нападающий Кертис Волк. Он оформил дубль в этой встрече.

Также за «Авто» забивали Стефан Да Коста и Степан Хрипунов.

У «Металлурга» голы на счету Филиппа Майе, Андрея Чибисова и Павла Акользина.

«Автомобилист» одержал 5-ю победу подряд и с 44 очками в 31 матче продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. «Металлург» с 42 баллами после 31 игры располагается на 2-й строчке Востока.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Майе — 14 (Лайпсик, Керран), 15:06 — 0:1. Да Коста — 10 (Хрипунов), 15:56 — 1:1. Волк — 6 (бол., Мэйсек, Эберт), 25:53 — 2:1. Чибисов — 7 (бол., Дронов, Майе), 34:55 — 2:2. Акользин — 7 (Коробкин, Маклюков), 48:40 — 2:3. Хрипунов — 4 (Да Коста, Мэйсек), 55:59 — 3:3. Волк — 7 (бол., Да Коста), 61:25 — 4:3.

Вратари: Маттссон (55:38 — 55:59) — Паскуале.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 38 (4+19+14+1) — 27 (9+4+14+0).

Судьи: Белов, Оленин.

17 ноября. Екатеринбург. Уралец.