«Автомобилист» в овертайме победил «Металлург» в матче лидеров Восточной конференции
«Автомобилист» в овертайме победил «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.
Автором победной шайбы стал нападающий Кертис Волк. Он оформил дубль в этой встрече.
Также за «Авто» забивали Стефан Да Коста и Степан Хрипунов.
У «Металлурга» голы на счету Филиппа Майе, Андрея Чибисова и Павла Акользина.
«Автомобилист» одержал 5-ю победу подряд и с 44 очками в 31 матче продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. «Металлург» с 42 баллами после 31 игры располагается на 2-й строчке Востока.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Майе — 14 (Лайпсик, Керран), 15:06 — 0:1. Да Коста — 10 (Хрипунов), 15:56 — 1:1. Волк — 6 (бол., Мэйсек, Эберт), 25:53 — 2:1. Чибисов — 7 (бол., Дронов, Майе), 34:55 — 2:2. Акользин — 7 (Коробкин, Маклюков), 48:40 — 2:3. Хрипунов — 4 (Да Коста, Мэйсек), 55:59 — 3:3. Волк — 7 (бол., Да Коста), 61:25 — 4:3.
Вратари: Маттссон (55:38 — 55:59) — Паскуале.
Штраф: 4 — 12.
Броски: 38 (4+19+14+1) — 27 (9+4+14+0).
Судьи: Белов, Оленин.
17 ноября. Екатеринбург. Уралец.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|32
|26
|6
|54
|2
|ЦСКА
|29
|19
|10
|43
|3
|Локомотив
|31
|18
|13
|42
|4
|Торпедо
|31
|19
|12
|40
|5
|Динамо М
|31
|16
|15
|37
|6
|Витязь
|31
|14
|17
|34
|7
|Спартак
|32
|14
|18
|33
|8
|Динамо Мн
|32
|14
|18
|33
|9
|Северсталь
|31
|12
|19
|31
|10
|Куньлунь
|33
|12
|21
|27
|11
|Сочи
|29
|5
|24
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|31
|21
|10
|44
|2
|Металлург
|31
|19
|12
|42
|3
|Сал. Юлаев
|30
|17
|13
|41
|4
|Адмирал
|32
|18
|14
|40
|5
|Сибирь
|33
|18
|15
|39
|6
|Авангард
|31
|17
|14
|37
|7
|Ак Барс
|30
|13
|17
|31
|8
|Трактор
|32
|13
|19
|29
|9
|Барыс
|31
|13
|18
|28
|10
|Амур
|29
|11
|18
|27
|11
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|25
|18.11
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|18.11
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -