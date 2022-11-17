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Сегодня, 19:04

«Авангард» в овертайме победил «Сочи» и одержал восьмую победу подряд

Иван Шитик
Корреспондент
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«Авангард» одержал победу в овертайме над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4.

В составе омичей дубль сделал Дамир Шарипзянов, в том числе на его счету победный гол. Также за «ястребов» забивали Алекс Бродхерст, Рид Буше и Федор Малыхин.

За «Сочи» отличались Даниил Авершин, Артем Николаев, Сергей Попов и Никита Зоркин.

«Авангард» одержал восьмую победу подряд и занимает пятое место в Восточной конференции (37 очков).

«Сочи» остается худшей командой лиге, имея в активе только 16 очков.

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«Авангард» (Омск) — «Сочи» (Сочи) — 5:4 ОТ (2:3, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Авершин — 3 (бол., Алтыбармакян, Зоркин), 4:09 — 0:1. Шарипзянов — 1 (Шевченко, Дедунов), 16:50 — 1:1. Николаев — 6 (Гормли), 17:32 — 1:2. Попов — 3 (Стальнов), 19:28 — 1:3. А. Бродхерст — 2 (Ткачев, Телегин), 19:59 — 2:3. Буше — 19 (бол., Ткачев), 23:15 — 3:3. Малыхин — 2 (Беляков, Дергачев), 42:01 — 4:3. Зоркин — 3 (Попугаев, Алтыбармакян), 59:48 — 4:4. Шарипзянов — 2 (Грицюк), 62:56 — 5:4.

Вратари: Демченко — Плешков (19:25 — 19:28, 58:22 — 59:48).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 40 (12+12+14+2) — 27 (9+5+11+2).

Судьи: Кулаков, Раминг.

17 ноября. Омск. G-Drive Арена.

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