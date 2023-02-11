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Сегодня, 17:18

«Автомобилист» дома переиграл минское «Динамо»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Автомобилист» одержал победу над минским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3.

В составе хозяев дублем отметились нападающие Григорий Белоусов и Брукс Мэйсек, также забитой шайбой отличился Стефан Да Коста.

За минскую команду забросили нападающие Брэндон Козун, Райан Спунер и защитник Никита Зоркин.

«Автомобилист» располагается на 3-м место в турнирной таблице «Востока», набрав 77 очков за 61 матч.

«Динамо» занимает 8-ю строчку на «Западе» с 63 очками за 63 игры.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо Мн» (Минск) — 5:3 (1:1, 0:2, 4:0)

Голы: Мэйсек — 32 (бол., Да Коста, Эберт), 4:45 — 1:0. Козун — 10 (бол., Душак, Спунер), 13:43 — 1:1. Спунер — 16 (Душак, Козун), 26:52 — 1:2. Зоркин — 8 (Демков, Душак), 37:53 — 1:3. Мэйсек — 33 (Ли), 41:04 — 2:3. Белоусов — 5 (бол., Кормье), 46:12 — 3:3. Да Коста — 18 (Хрипунов, Гуркин), 49:59 — 4:3. Белоусов — 6 (п.в.), 59:44 — 5:3.

Вратари: Бобков — Шостак (58:19 — 59:44).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 39 (14+17+8) — 25 (7+11+7).

Судьи: Гашилов, Лаврентьев.

11 февраля. Екатеринбург. Уралец.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Динамо (Минск)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 63 45 18 95
2 Локомотив 63 38 25 84
3 ЦСКА 61 38 23 84
4 Торпедо 61 39 22 83
5 Динамо М 61 35 26 79
6 Витязь 62 32 30 72
7 Северсталь 61 26 35 64
8 Динамо Мн 63 25 38 63
9 Спартак 61 26 35 60
10 Куньлунь 62 21 41 48
11 Сочи 60 7 53 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Автомобилист 61 34 27 77
4 Металлург 61 32 29 75
5 Авангард 61 34 27 75
6 Сал. Юлаев 62 33 29 75
7 Адмирал 62 31 31 71
8 Трактор 63 27 36 64
9 Амур 61 28 33 64
10 Нефтехимик 62 29 33 63
11 Барыс 62 26 36 59
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11.02 14:00
Авангард – СКА
 5 : 4
11.02 14:30
Сал. Юлаев – Витязь
 4 : 0
11.02 14:30
Трактор – Адмирал
 2 : 3 ОТ
11.02 15:00
Автомобилист – Динамо Мн
 5 : 3
11.02 17:00
Северсталь – Амур
 - : -
11.02 17:00
Торпедо – Спартак
 - : -
11.02 17:00
Сочи – Куньлунь
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