«Автомобилист» дома переиграл минское «Динамо»
«Автомобилист» одержал победу над минским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3.
В составе хозяев дублем отметились нападающие Григорий Белоусов и Брукс Мэйсек, также забитой шайбой отличился Стефан Да Коста.
За минскую команду забросили нападающие Брэндон Козун, Райан Спунер и защитник Никита Зоркин.
«Автомобилист» располагается на 3-м место в турнирной таблице «Востока», набрав 77 очков за 61 матч.
«Динамо» занимает 8-ю строчку на «Западе» с 63 очками за 63 игры.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо Мн» (Минск) — 5:3 (1:1, 0:2, 4:0)
Голы: Мэйсек — 32 (бол., Да Коста, Эберт), 4:45 — 1:0. Козун — 10 (бол., Душак, Спунер), 13:43 — 1:1. Спунер — 16 (Душак, Козун), 26:52 — 1:2. Зоркин — 8 (Демков, Душак), 37:53 — 1:3. Мэйсек — 33 (Ли), 41:04 — 2:3. Белоусов — 5 (бол., Кормье), 46:12 — 3:3. Да Коста — 18 (Хрипунов, Гуркин), 49:59 — 4:3. Белоусов — 6 (п.в.), 59:44 — 5:3.
Вратари: Бобков — Шостак (58:19 — 59:44).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 39 (14+17+8) — 25 (7+11+7).
Судьи: Гашилов, Лаврентьев.
11 февраля. Екатеринбург. Уралец.
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|11.02
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Авангард – СКА
|5 : 4
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|
Сал. Юлаев – Витязь
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|
Трактор – Адмирал
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|15:00
|
Автомобилист – Динамо Мн
|5 : 3
|11.02
|17:00
|
Северсталь – Амур
|- : -
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Торпедо – Спартак
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|11.02
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Сочи – Куньлунь
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