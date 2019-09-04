«Автомобилист» благодаря 3 очкам Доуса обыграл «Витязь»
19:32
«Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ дома обыграл «Витязь» — 3:2. В составе хозяев Найджел Доус набрал 3 (2+1) очка, также отличился Брукс Мэйсек. У гостей голы на счету Артема Швеца-Рогового и Павла Чернова.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Витязь» (Подольск) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Голы: Доус — 1 (бол., Секстон, Бодров), 7:23 — 1:0. Швец-Роговой — 1 (бол., Ержабек, Макеев), 10:32 — 1:1. Мэйсек — 1 (Доус), 32:00 — 2:1. Доус — 2 (бол., Мэйсек, Василевский), 50:16 — 3:1. Чернов — 1 (бол., Евсеенков, Макеев), 55:20 — 3:2.
Вратари: Коварж — Ежов (58:07).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 31 (16+10+5) — 37 (11+11+15).
Судьи: Овчинников, Спирин.
4 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец».