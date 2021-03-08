«Авангард» победил «Автомобилист» во втором овертайме, Ковальчук забил решающий гол

«Авангард» одержал победу в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Автомобилиста». Команда из Омска вырвала победу во втором овертайме — 4:3.

Автором победной шайбы стал нападающий Илья Ковальчук. Он оформил дубль в этом матче.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Авангарда».

Хоккей. КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. 1/4 финала

Четвертый матч

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 3:4 2ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Трямкин — 1 (Белоусов, Куликов), 6:11 — 1:0. Мэйсек — 1 (бол., Дацюк, Макеев), 18:34 — 2:0. Ковальчук — 2 (Береглазов, Шарипзянов), 30:07 — 2:1. Мэйсек — 2 (Дацюк), 34:06 — 3:1. Буше — 1 (бол., Толчинский, Каски), 56:48 — 3:2. Секач — 1 (бол., Найт, Толчинский), 57:43 — 3:3. Ковальчук — 3 (Стась, Толчинский), 88:06 — 3:4.

Вратари: Коварж — Бобков.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 36 (10+10+6+10) — 59 (13+8+17+21).

Судьи: Оскирко, Сидоренко.

8 марта. Екатеринбург. КРК «Уралец». 2324 зрителя.