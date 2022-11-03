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Сегодня, 19:14

Ишматов об игре СКА: «Результат работы Ротенберга говорит сам за себя»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов оценил игру СКА в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ.

«Успех СКА закономерен, потому что там смогли создать сбалансированный состав, в котором есть молодые игроки, среднее поколение и ветераны. Поэтому внутри самой команды есть хорошая конкуренция. Естественно, свои плоды приносит работа тренерского штаба, включая главного тренера, и всей системы. Отсюда и достойный результат.
Профессия тренера такая, что критика есть всегда. А какая сейчас может быть критика в адрес главного тренера СКА? Команда на ходу, набрала 99 процентов очков, что еще нужно? Результат его работы говорит сам за себя. Команда играет страстно, показывает атакующий хоккей. Основной фактор СКА — это настоящая конкуренция внутри команды, которая не позволяет плохо относиться к своей подготовке. Если вышел играть — то играешь на все сто процентов», — приводит «РБ Спорт» слова Ишматова.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 49 очками в 26 матчах. В нынешнем сезоне команда из Санкт-Петербурга потерпела лишь два поражения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rafail-ishmatov-rezul-tat-raboty-rotenberga-govorit-sam-za-sebya-ska-igraet-strastno/
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Роман Ротенберг
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