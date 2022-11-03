Ишматов об игре СКА: «Результат работы Ротенберга говорит сам за себя»
Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов оценил игру СКА в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ.
«Успех СКА закономерен, потому что там смогли создать сбалансированный состав, в котором есть молодые игроки, среднее поколение и ветераны. Поэтому внутри самой команды есть хорошая конкуренция. Естественно, свои плоды приносит работа тренерского штаба, включая главного тренера, и всей системы. Отсюда и достойный результат.
Профессия тренера такая, что критика есть всегда. А какая сейчас может быть критика в адрес главного тренера СКА? Команда на ходу, набрала 99 процентов очков, что еще нужно? Результат его работы говорит сам за себя. Команда играет страстно, показывает атакующий хоккей. Основной фактор СКА — это настоящая конкуренция внутри команды, которая не позволяет плохо относиться к своей подготовке. Если вышел играть — то играешь на все сто процентов», — приводит «РБ Спорт» слова Ишматова.
СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 49 очками в 26 матчах. В нынешнем сезоне команда из Санкт-Петербурга потерпела лишь два поражения.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|26
|24
|2
|49
|2
|ЦСКА
|24
|17
|7
|37
|3
|Динамо М
|26
|16
|10
|36
|4
|Локомотив
|24
|15
|9
|33
|5
|Торпедо
|25
|15
|10
|31
|6
|Витязь
|25
|11
|14
|28
|7
|Спартак
|26
|11
|15
|27
|8
|Динамо Мн
|26
|11
|15
|26
|9
|Северсталь
|25
|9
|16
|23
|10
|Куньлунь
|27
|9
|18
|21
|11
|Сочи
|23
|3
|20
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|25
|17
|8
|37
|2
|Сал. Юлаев
|24
|15
|9
|34
|3
|Автомобилист
|25
|16
|9
|33
|4
|Сибирь
|27
|14
|13
|31
|5
|Адмирал
|26
|13
|13
|30
|6
|Авангард
|26
|12
|14
|27
|7
|Барыс
|27
|12
|15
|25
|8
|Трактор
|26
|11
|15
|25
|9
|Ак Барс
|24
|10
|14
|24
|10
|Амур
|25
|8
|17
|20
|11
|Нефтехимик
|24
|9
|15
|19
|3.11
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|3 : 2 ОТ
|3.11
|16:30
|
Барыс – Адмирал
|1 : 4
|3.11
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|4 : 2
|3.11
|19:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|3.11
|19:00
|
Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|3.11
|19:30
|
Локомотив – Металлург
|- : -