«Автомобилист» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ
«Автомобилист» и «Адмирал» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Екатеринбурге 17 января и завершилась победой хозяев — 4:2.
Видео лучших моментов матча «Автомобилист» — «Адмирал» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Автомобилист» (66 очков) после 54 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (41) после 51 игры замыкает таблицу «Востока».
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|53
|34
|19
|74
|2
|Авангард
|51
|35
|16
|73
|3
|Сал. Юлаев
|51
|31
|20
|66
|4
|Автомобилист
|54
|30
|24
|66
|5
|Лада
|53
|26
|27
|63
|6
|Трактор
|53
|28
|25
|62
|7
|Ак Барс
|51
|29
|22
|60
|8
|Нефтехимик
|53
|21
|32
|51
|9
|Сибирь
|52
|21
|31
|51
|10
|Амур
|50
|21
|29
|50
|11
|Барыс
|51
|19
|32
|44
|12
|Адмирал
|51
|15
|36
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|51
|34
|17
|72
|2
|Динамо М
|51
|34
|17
|72
|3
|Спартак
|53
|31
|22
|69
|4
|СКА
|51
|33
|18
|68
|5
|Торпедо
|51
|30
|21
|63
|6
|Северсталь
|51
|26
|25
|59
|7
|ЦСКА
|51
|26
|25
|56
|8
|Динамо Мн
|50
|23
|27
|51
|9
|Витязь
|51
|16
|35
|38
|10
|Куньлунь РС
|53
|16
|37
|38
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
Результаты / календарь
7.01
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14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
|17.01
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|4 : 1
|17.01
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|4 : 2
|17.01
|17:00
|
Трактор – Северсталь
|0 : 1 Б
|17.01
|19:30
|
Динамо Мн – Куньлунь РС
|- : -
|17.01
|19:30
|
СКА – Амур
|- : -
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