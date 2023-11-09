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Сегодня, 19:18

Аверкин рассказал, почему «Адмирал» решил обменять Серябрякова в СКА

Виктория Кравченко
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Бывший спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин рассказал, что думает о ситуации с экс-голкипером команды Никитой Серебряковым.

— Не хотелось бы выносить сор из избы, но после поездки в сборную Никита действительно просил обмена. Я надеялся, что он отыграет сезон в «Адмирале» и на следующий год уедет куда пожелает. Но так не получилось.

— На команду действовало его настроение?

— Естественно, это все отвлекало. «Адмирал» лишился основного вратаря. Но по-другому быть и не могло — насильно мил не будешь. Никита всем своим видом и всеми действиями показывал, что хочет уйти и не хочет играть за «Адмирал». Если бы он задержался в команде, то вряд ли бы принес пользу. Головой он уже был в СКА, — цитирует Аверкина «РБ Спорт».

В начале октября клуб из Владивостока обменял вратаря в СКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-direktor-admirala-serebryakov-vsem-svoim-vidom-pokazy-val-chto-ne-hochet-igrat-v-klube/
Никита Серебряков
ХК Адмирал
ХК СКА
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