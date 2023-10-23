Спортивный директор «Адмирала» Аверкин покинул свой пост

Как стало известно «СЭ», «Адмирал» уволил спортивного директора Вадима Аверкина.

Аверкин работал в клубе из Владивостока с мая 2021 года.

«Адмирал» занимает последнее, 12-е, место в таблице Восточной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с 12 очками в 19 матчах. Команда проиграла 6 последних встреч подряд.