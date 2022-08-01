«Авангард» запустил продажу абонементов на новый сезон. Команда начнет играть на своей арене только в октябре

«Авангард» на официальном сайте запустил новую абонементную программу клуба на предстоящий сезон КХЛ 2022/23, сообщает пресс-служба клуба.

Клуб предлагает болельщикам выбор из шести видов абонементов. Цена на полноценный абонемент на все домашние матчи начинается от 6 900 рублей.

Напомним, что «Авангард» последним начнет выступление на своей арене — первый матч в Омске на новом стадионе назначен на 1 октября.

Первые 12 матчей сезона команда из Омска сыграет на выезде.