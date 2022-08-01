Легионеры Вей и Грэм прибыли в расположение «Барыса»

«Барыс» 1 августа на официальном сайте сообщил, что два канадских игрока прибыли в расположение клуба.

Защитник Джесси Грэм и нападающий Линден Вей прошли все необходимые процедуры и уже провели первую тренировку в общей группе.

«Перелет прошел хорошо, я летел из Торонто через Германию. Я прилетел в полночь пару дней назад.

Тренировки? Хорошие упражнения, очень интенсивные. Мы усердно работаем. Отлично вернуться на лед после долгих перелетов. Хочу попробовать себя в лиге, сыграть перед болельщиками, я слышал о них только хорошее", — цитирует Грэма пресс-служба клуба.

28-летний Грэм пополнил состав «Барыса» в текущее межсезонье, 30-летний Вей вернулся в клуб из столицы Казахстана по ходу прошлого сезона.