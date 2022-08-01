Бывший тренер «Авангарда» Хартли приедет на открытие новой арены в Омске

Бывший главный тренер «Авангарда» Боб Хартли приедет 1 октября на открытие новой арены в Омске. Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Александр Крылов.

«Да, конечно пригласили. Конечно, Хартли будет на церемонии открытия арены», — сказал Крылов, отвечая на вопрос ТАСС.

С 2018 года «Авангард» играл в Балашихе из-за сноса старой арены в Омске, состояние которой было признано аварийным.

4 апреля Хартли покинул пост главного тренера «Авангарда», который занимал с мая 2018 года. Под его руководством команда вышла в финал Кубка Гагарина в 2019 году и стала обладателем трофея в 2021 году.