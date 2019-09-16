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«Авангард» заключил пробный контракт с Макаровым

11:04
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«Авангард» заключил пробный контракт с 31-летним нападающим Игорем Макаровым, cообщается в официальном Twitter омского клуба.

Отмечается, что форвард сможет принять участие в ближайших матчах команды, после чего будет принято решение о подписании с ним полноценного контракта.

В прошлом сезоне Макаров провел за московское «Динамо» 57 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.

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