«Авангард» вышел в плей-офф КХЛ

«Авангард» обеспечил себе участие в Кубке Гагарина

«Авангард» обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Это стало возможно после того, как «Амур» уступил «Металлургу» (2:3). Омский клуб стал второй командой Восточной конференции, кто уже вышел в плей-офф — ранее это сделала «Магнитка».

На «Западе» в плей-офф вышли СКА, «Локомотив», московское «Динамо», «Спартак» и «Торпедо».

На данный момент «Авангард» с 79 очками занимает второе место в Восточной конференции.