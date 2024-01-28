«Барыс» сыграет с «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ 28 января, воскресенье. Матч состоится на ледовой арене «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан). Начало — в 14.00 по московскому времени.

В матч-центре на сайте «СЭ» можно следить за ключевыми событиями и статистикой противостояния «Барыс» — «Ак Барс». Трансляция в прямом эфире будет доступна на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Встречи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск».

Для жителей Казахстана трансляция будет доступна на телеканале Qazsport. Начало эфира — 16.55 по местному времени. Жители Татарстана смогут следить за игрой своей команды на телеканале «ТНВ Татарстан», начнется трансляция — в 13.45 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика