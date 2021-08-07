«Авангард» всухую победил «Сочи» на товарищеском турнире
19:46
«Авангард» победил «Сочи» на товарищеском турнире Sochi Hockey Open. Омский клуб выиграл со счетом 2:0.
Одну из шайб забросил новичок «Ястребов» Петер Цегларик.
Хоккей
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Sochi Hockey Open
«Сочи» (Сочи) — «Авангард» (Омск) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы: Цегларик — 1, 15:18 — 0:1. Толчинский — 1 (Паре), 25:24 — 0:2.
Вратари: Хелльберг (59:44) — Дубровский.
Судьи: Белов, Оленин.
7 августа. Сочи. ДС «Большой».
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