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«Авангард» всухую победил «Сочи» на товарищеском турнире

19:46
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«Авангард» победил «Сочи» на товарищеском турнире Sochi Hockey Open. Омский клуб выиграл со счетом 2:0.

Одну из шайб забросил новичок «Ястребов» Петер Цегларик.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

Sochi Hockey Open

«Сочи» (Сочи) — «Авангард» (Омск) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Цегларик — 1, 15:18 — 0:1. Толчинский — 1 (Паре), 25:24 — 0:2.

Вратари: Хелльберг (59:44) — Дубровский.

Судьи: Белов, Оленин.

7 августа. Сочи. ДС «Большой».

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Артем Бухаев все материалы автора

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