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Цегларик: «В КХЛ уровень хоккея выше, чем в Швеции»

17:36
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Нападающий «Авангарда» Петер Цегларик рассказал о планах на предстоящий сезон.

«В прошлом году я играл в Швеции, вернулся в европейский хоккей, но сейчас возвращаюсь к тому, к чему привык за океаном. Агрессивная игра на высокой скорости, игра в давление — это то, чего ждет от нас Боб Хартли. Очень много схожего с тем, что было в «Бостоне». Есть и над чем поработать. Хочу найти себя в системе «Авангарда».

Думаю, предыдущий год показал, что я могу проводить много времени на льду. Я получал 22-23 минуты за матч. А здесь уровень хоккея выше, чем в Швеции. В лиге много отличных игроков, поэтому нужно быть готовым по максимуму. Я готовился самостоятельно летом, чтобы быть готовым к длинному сезону и показывать уверенный, стабильный хоккей», — сказал словак в интервью сайту омского клуба.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/42609/

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Иван Шитик все материалы автора

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