Олимпийская сборная России обыграла «Автомобилист» на предсезонном турнире в Сочи
15:25
Олимпийская сборная России одержала первую победу на турнире Sochi Hockey Open. Команда под руководством Игоря Ларионова обыграла «Автомобилист» со счетом 2:1 ОТ.
Хоккей
Товарищеские матчи. Клубы
Sochi Hockey Open
Россия (ол.) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Свечков — 2 (мен., Савиков), 15:51 — 1:0. Кизимов — 1 (Салов, Платонов), 33:29 — 1:1. Грудинин — 1 (Свечков), 64:34 — 2:1.
Вратари: Николаев — Галкин.
Судьи: Белов, Фатеев.
8 августа. Сочи. ДС «Большой».
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю