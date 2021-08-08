Олимпийская сборная России обыграла «Автомобилист» на предсезонном турнире в Сочи

Олимпийская сборная России одержала первую победу на турнире Sochi Hockey Open. Команда под руководством Игоря Ларионова обыграла «Автомобилист» со счетом 2:1 ОТ.

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Sochi Hockey Open

Россия (ол.) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Свечков — 2 (мен., Савиков), 15:51 — 1:0. Кизимов — 1 (Салов, Платонов), 33:29 — 1:1. Грудинин — 1 (Свечков), 64:34 — 2:1.

Вратари: Николаев — Галкин.

Судьи: Белов, Фатеев.

8 августа. Сочи. ДС «Большой».