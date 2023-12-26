Нападающий Каменев подписал новый контракт с ЦСКА

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев подписал новый контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба армейцев, новое соглашение действует до конца сезона-2025/26.

В ЦСКА 27-летний хоккеист перешел по ходу сезона-2021/22. Каменев выиграл с клубом два Кубка Гагарина. На счету форварда 124 (66+58) очка в 273 матчах КХЛ.