«Авангард» в матче с «Локомотивом» пропустил четыре шайбы за второй период

«Авангард» во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ встречается с «Локомотивом».

Во втором периоде омская команда пропустила четыре шайбы: дубль оформил Степан Никулин, еще отличились Даниил Тесанов и Андрей Сергеев. Вратарь Павел Хомченко был заменен на Илью Проскурякова после второй шайбы.

Счет после двух периодов 5:0 в пользу «Локомотива». В первом матче ярославцы обыграли «Авангард» в овертайме (2:1).