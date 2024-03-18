«Локомотив» разгромил «Авангард», забросив семь безответных шайб

«Локомотив» во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ обыграл на выезде «Авангард» со счетом 7:0.

Дубль оформил Степан Никулин, еще по голу забили Максим Березкин, Даниил Тесанов, Андрей Сергеев, Мартин Гернат и Александр Полунин, забросивший в пустые ворота. После третьей пропущенной шайбы вратарь омичей Илья Проскуряков сменил Павла Хомченко.

Счет в серии 2-0 в пользу «Локомотива». Третий матч пройдет 20 марта в Ярославле и начнется в 19:30 мск.

КХЛ. 1/4 финала. Счет в серии: 0-2

«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:7 (0:1, 0:4, 0:2)

Голы: Березкин — 2 (Каюмов), 15:35 — 0:1. Никулин — 1, 31:29 — 0:2. Никулин — 2 (Сергеев), 35:07 — 0:3. Тесанов — 1 (Красковский, Полунин), 36:50 — 0:4. Сергеев — 2 (бол., Березкин, Каюмов), 39:35 — 0:5. Гернат — 1 (бол., Сергеев, Каюмов), 52:35 — 0:6. Полунин — 2 (мен., п.в., Красковский, Гернат), 59:32 — 0:7.

Вратари: Хомченко (Проскуряков, 35:07, 59:03 — 59:32) — Исаев.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 18 (5+4+9) — 23 (5+10+8).

Судьи: Акузовский, Бирин.

18 марта. Омск. G-Drive Арена.