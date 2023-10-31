«Металлург» — «Барыс»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Металлург» встретится с «Барысом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 31 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Металлург» — «Барыс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Встречу в прямом эфире покажут телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.
Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру на телеканале «ТВ-ИН». Начнется эфир в 18.50 по местному времени. Для жителей Казахстана трансляция будет доступна на телеканале Qazsport. Начало — в 19.50 по местному времени.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|27
|15
|12
|35
|2
|Металлург Мг
|26
|14
|12
|32
|3
|Ак Барс
|23
|15
|8
|32
|4
|Автомобилист
|25
|13
|12
|28
|5
|Трактор
|25
|13
|12
|28
|6
|Сал. Юлаев
|23
|13
|10
|27
|7
|Авангард
|23
|12
|11
|27
|8
|Сибирь
|24
|12
|12
|27
|9
|Нефтехимик
|23
|10
|13
|25
|10
|Амур
|23
|9
|14
|24
|11
|Барыс
|25
|7
|18
|21
|12
|Адмирал
|22
|6
|16
|15
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|24
|17
|7
|35
|2
|Спартак
|24
|16
|8
|34
|3
|Торпедо
|24
|15
|9
|32
|4
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|5
|ЦСКА
|24
|13
|11
|28
|6
|Сочи
|23
|12
|11
|25
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|25
|8
|СКА
|22
|12
|10
|24
|9
|Северсталь
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь РС
|27
|8
|19
|19
|11
|Витязь
|25
|7
|18
|17
|31.10
|16:30
|
Авангард – Торпедо
|- : -
|31.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|- : -
|31.10
|17:00
|
Металлург Мг – Барыс
|- : -
|31.10
|17:00
|
Автомобилист – Куньлунь РС
|- : -
|31.10
|19:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -
|31.10
|19:30
|
СКА – Ак Барс
|- : -
|31.10
|19:30
|
Сочи – Динамо М
|- : -
|31.10
|19:30
|
Спартак – Нефтехимик
|- : -