«Торпедо» обыграло «Авангард» на турнире имени Пучкова
17:36
В матче турнира имени Николая Пучкова «Торпедо» победило «Авангард» (3:2). Решающую шайбу забросил Зият Пайгин.
Турнир имени Н. Г. Пучкова
«Авангард» (Омск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
Голы: Каски — 1 (мен., Береглазов, Жарков), 6:55 — 1:0. Шенфельд — 1 (Турбин, Михеев), 21:49 — 1:1. Гончарук — 1 (Ураков, Белевич), 22:02 — 1:2. Грицюк — 2 (буллит), 29:12 — 2:2. Пайгин — 1 (Тянулин, Шавин), 54:54 — 2:3.
Вратари: Демченко (58:09) — Кочетков.
Судьи: Кочетов, Кулев.
24 августа. Санкт-Петербург. Ледовый Дворец.
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