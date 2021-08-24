«Трактор» победил «Сибирь» на Кубке губернатора Челябинской области
19:22
«Трактор» в матче Кубка губернатора Челябинской области обыграл «Сибирь» со счетом 4:3.
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Кубок губернатора Челябинской области
«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Голы: Голубев — 1 (Морозов, Чесалин), 3:31 — 0:1. Бывальцев — 1 (Пилут, Яруллин), 9:20 — 1:1. Тертышный — 3 (бол., Пулккинен, Потапов), 27:24 — 2:1. Шаров — 1 (Бодров, Пьянов), 31:37 — 2:2. Пулккинен — 1 (Пилут, Вилл), 33:56 — 3:2. Комаров — 1 (Мерфи, Сетдиков), 47:25 — 3:3. Пулккинен — 2 (бол., Абрамов), 57:28 — 4:3.
Вратари: Вилл — Красоткин (Сятери, 40:00, 59:36).
Судьи: Раминг, Соин.
24 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.
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