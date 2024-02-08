«Авангард» сыграет со «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ 8 февраля

«Авангард» сыграет со «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ в четверг, 8 февраля. Игра состоится на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры. За ключевыми событиями встречи «Авангард» — «Спартак» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также смотреть регулярный чемпионат КХЛ сезона 2023 / 2024 можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Омска смогут посмотреть игру на телеканале «12», начнется эфир в 19.15 по местному времени.

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