8 февраля «Барыс» на своем льду в Астане сыграет против питерского СКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча на территории спортивного комплекса «Барыс-Арена» начнется в 16.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Барыс» — СКА можно будет на официальном сайте КХЛ, в прямом эфире на телеканале 78 и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало — в 16.15 мск. Следите за ключевыми событиями игры «Барыс» — СКА с помощью матч-центра «СЭ».

«Барыс» находится на 15-м, последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками после 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. СКА тренера Романа Ротенберга идет на первой строчке на «Западе» с 83 баллами после 60 встреч.

В последний раз команды встречались 24 января. Тогда питерцы разгромили казахстанскую команду со счетом 7:0.

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