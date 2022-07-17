«Авангард» проведет первый домашний матч в Омске 1 октября. Стали известны первые даты матчей нового сезона КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала первые даты матчей нового сезона.

Кубок Открытия, в котором встретятся ЦСКА и «Металлург», будет разыгран 1 сентября. Игра пройдет в Москве.

Также стали известны даты всех первых домашних матчей команд в новом сезоне. «Авангард» последним начнет выступление на своей арене — первый матч в Омске на новом стадионе назначен на 1 октября.

Лига обещает опубликовать полный календарь нового сезона в понедельник, 18 июля.