«Самый удалой пират». «Ак Барс» отреагировал на новости о календаре КХЛ

КХЛ представила график первых домашних матчей каждого клуба лиги в сезоне-2022/23.

3 сентября состоятся матчи «Витязь» — «Авангард», «Динамо» Минск — «Барыс», СКА — «Салават Юлаев», «Торпедо» — «Металлург», «Динамо» Москва — «Ак Барс».

Казанский клуб в социальных сетях отреагировал на эту новость роликом с кадрами из фильма «Пираты Карибского моря».