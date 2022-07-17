Нападающий Тэйлор Бек подписал контракт с «Сибирью»

Нападающий Тэйлор Бек продолжит карьеру в «Сибири». Он заключил с российской командой соглашение на год, сообщает пресс-служба клуба КХЛ.

??В 2017 году 31-летний форвард переехал в КХЛ, начав свое выступление с «Автомобилиста». По ходу сезона-2017/2018 перешел в «Куньлунь», где задержался до середины сезона-2018/2019, после чего оказался в «Авангарде». Летом 2020 перешел в Магнитогорск, а минувший сезон провел в минском «Динамо».

Всего Бек сыграл 251 матч в регулярных чемпионатах КХЛ, за которые набрал 175 очков (64+111) и 38 матчей в плей-офф, в которых набрал 34 очка (8+26).