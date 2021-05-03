«Авангард» претендует на форварда «Динамо» Брюквина
09:42
Как стало известно «СЭ», «Авангард» сделал предложение о подписании контракта нападающему московского «Динамо» Владимиру Брюквину.
Он на настоящий момент является ограниченно свободным агентом. В случае если его нынешняя команда не повторит это предложение, то 26-летний игрок станет форвардом омского клуба, а «Динамо» получит денежную компенсацию.
Брюквин в сезоне 2020/21 провел 24 матча в регулярном чемпионате, набрав в них 8 (5+3) очков. В 9 всречах плей-офф форвард не отметился результативными действиями.
(Михаил Зислис)
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