«Йокерит» продлил контракт с Кивисте и пополнился четырьмя игроками

«Йокерит» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Томми Кивисте. Новое соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

В минувшем чемпионате КХЛ Кивисте провел 39 матчей и набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности «+11».

Также «Йокерит» подписал годичные двусторонние контракты с 24-летним голкипером Самули Терво, защитником Нико Микколой (24 года), нападающими Кристианом Комбе (21 год) и Николасом Тенховуори (18 лет).

Последний выступал за молодежную команду «Йокерита» и набрал 18 (10+8) очков в 19 встречах.