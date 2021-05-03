«Йокерит» продлил контракт с Кивисте и пополнился четырьмя игроками
10:22
«Йокерит» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Томми Кивисте. Новое соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
В минувшем чемпионате КХЛ Кивисте провел 39 матчей и набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности «+11».
Также «Йокерит» подписал годичные двусторонние контракты с 24-летним голкипером Самули Терво, защитником Нико Микколой (24 года), нападающими Кристианом Комбе (21 год) и Николасом Тенховуори (18 лет).
Последний выступал за молодежную команду «Йокерита» и набрал 18 (10+8) очков в 19 встречах.
Дополнительная информация:
https://www.jokerit.com/kivisto-jatkaa-neljalle-uudelle-pelaajalle-kahden-suunnan-sopimukset
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