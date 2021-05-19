«Авангард» предложил болельщикам придумать название для команды омичей, которая будет выступать в ВХЛ

«Авангард» предложил болельщикам придумать название для новой команды из Омска, которая будет выступать в ВХЛ.

Клуб опубликовал на своем официальном сайте форму, в которой можно оставить свое предложение по названию команды ВХЛ. Лучшие варианты войдут в шорт-лист для общего голосования. Этап продлится неделю.

Но сначала нужны варианты! Предлагайте свои ЗДЕСЬ: https://t.co/qHr2fQFu4B — и лучшие войдут в шорт-лист для общего голосования. Количество вариантов от одного человека неограниченно, но каждый нужно предлагать через форму отдельно ?? — ХК Авангард (@hcavangardomsk) May 19, 2021

Фарм-клуб «Авангарда» начнет выступления в ВХЛ с сезона-2021/22.