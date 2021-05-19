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«Авангард» предложил болельщикам придумать название для команды омичей, которая будет выступать в ВХЛ

15:54

«Авангард» предложил болельщикам придумать название для новой команды из Омска, которая будет выступать в ВХЛ.

Клуб опубликовал на своем официальном сайте форму, в которой можно оставить свое предложение по названию команды ВХЛ. Лучшие варианты войдут в шорт-лист для общего голосования. Этап продлится неделю.

Фарм-клуб «Авангарда» начнет выступления в ВХЛ с сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/42334/

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