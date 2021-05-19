Лучший бомбардир «Кярпята» перешел в «Барыс»

«Барыс» на своем официальном сайт объявил о заключении контракта с нападающим Коди Куником. Канадец подписал одностороннее соглашение сроком на один сезон.

Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщает о заключении контракта с Коди Куником. Канадский центральный нападающий подписал одностороннее соглашение сроком на один сезон (до 30 апреля 2022 года).https://t.co/1J5bj1iMDt pic.twitter.com/Dj1BcvRuYA — ХК Барыс (@AstanaBarys) May 19, 2021

В минувшем сезоне Куник стал лучшим бомбардиром «Кярпята» в регулярном чемпионате Финляндии, набрав 42 (15+27) очка в 53 матчах. В пяти встречах плей-офф на счету форварда 7 (3+4) очков.