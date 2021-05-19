Лучший бомбардир «Кярпята» перешел в «Барыс»
16:28
«Барыс» на своем официальном сайт объявил о заключении контракта с нападающим Коди Куником. Канадец подписал одностороннее соглашение сроком на один сезон.
В минувшем сезоне Куник стал лучшим бомбардиром «Кярпята» в регулярном чемпионате Финляндии, набрав 42 (15+27) очка в 53 матчах. В пяти встречах плей-офф на счету форварда 7 (3+4) очков.
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