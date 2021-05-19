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Лучший бомбардир «Кярпята» перешел в «Барыс»

16:28
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«Барыс» на своем официальном сайт объявил о заключении контракта с нападающим Коди Куником. Канадец подписал одностороннее соглашение сроком на один сезон.

В минувшем сезоне Куник стал лучшим бомбардиром «Кярпята» в регулярном чемпионате Финляндии, набрав 42 (15+27) очка в 53 матчах. В пяти встречах плей-офф на счету форварда 7 (3+4) очков.

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/news/item/kodi-kunik-pereshyol-v-barys/

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