«Авангард» подтвердил назначение Алексея Волкова

Как и сообщал «СЭ», Алексей Волков назначен на пост генерального менеджера «Авангарда». О назначении объявлено на официальном сайте «ястребов».

Во время игровой карьеры он выступал на позиции вратаря. Последние два сезона Волков работал в скаутской службе ЦСКА.

— Для меня большая честь получить приглашение от такого сильного клуба. «Авангард» в последние два сезона вернулся на ведущие роли в КХЛ как со спортивной точки зрения — в позапрошлом сезоне клуб вышел в финал Кубка Гагарина, — так и с медийной, — сказал Волков. — Об «Авангарде» постоянно говорят, у команды огромная армия болельщиков, которые ждут побед. Это новый вызов в моей карьере, который я с радостью принял. Меня очень привлекают высокие амбиции руководства клуба, максимализм председателя Совета директоров Александра Крылова — это говорит о том, что в «Авангарде» готовы сделать все возможное для достижения результата.

Максима Сушинского знаю давно, играли друг против друга, пересекались в сборной. Он провел, безусловно, сильную работу на посту президента за эти два сезона, и со своей стороны мне хотелось бы помочь клубу укрепить завоеванные позиции, чтобы впоследствии достичь главной цели — Кубка Гагарина. С Бобом Хартли у нас уже состоялся первый разговор, мы наметили основные стороны, которые нуждаются в усилении.

Я не сторонник кардинальных перемен, поэтому усиления будут точечными. Трансферный рынок открывается 1 мая, и сейчас мы активно просматриваем игроков. Не забудем и о своих воспитанниках — у нас есть задача проводить их по всей нашей вертикали, постепенно доводя до основы главной команды. Таких примеров, как Михеев, должно быть в нашем клубе как можно больше.